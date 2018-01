Mladí turisté šňupali bílý prášek, v kritickém stavu skončili v australské nemocnici

Největší charisma má Horáček, nejlépe by ČR reprezentoval Drahoš. Topolánek u lidí propadl

Skupina mladých skončila v místní nemocnici se záchvaty křečí, paralýze a halucinacím. Zásilka byla určena někomu jinému a podle australských úřadů šlo o lék, jenž se používá při nevolnosti v dopravních prostředcích.

Sedm mladých mužů a dvě ženy ve věku 21 až 25 let našli zdravotníci po šňupání ležet v bezvědomí, anebo se tomuto stavu blížili. Do nemocnice byli přijati v kritickém stavu; dva Francouzi a jeden Němec jsou stále hospitalizováni. „Někteří z nich by bez zásahu lékařů nepřežili," řekl listu West Australian lékař David McCutcheon.

„Měli halucinace, zrychlený tep a u některých musel být pro jejich záchranu navozen umělý spánek," řekl dále doktor. Policie informovala, že prášek podle testu obsahoval skopolamin, což je alkaloid, který se v malých dávkách užívá jako sedativum a jako lék proti bolestem.

Jeden z postižených cestovatelů řekl, že balíček na jejich adresu doručila pošta někomu, kdo už tam nebydlí. Obyvatelé domu balíček otevřeli a v domnění, že to je kokain, rozdělili jeho obsah na devět dílů, které vyšňupali.

Lék je hned paralyzoval, takže nebyli schopni přivolat pomoc. „Byli jsme bezmocní, nedokázali jsme nic udělat," vysvětluje jeden z cestovatelů, Ital Simone. Jedinou záchranou byl další spolubydlící, který se vrátil domů a přivolal záchrannou službu.