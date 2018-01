Turkmenistán zakáže na ulicích černá auta. Důvod je nepochopitelný

Prezident Berdymuhamedov, jenž sám řídí zelený luxusní vůz Bugatti Veyron, řídí jeden z nejrepresivnějších režimů na světě, a to i pro lidi, kteří zrovna neřídí černá auta.

Zákon o zákazu černých aut by byl možná veselý a úsměvný, to by se však nesmělo jednat o Turkmenistán. Lidé žijící v Ašchabadu zrovna neplavou v penězích, o jejich spoluobčanech z vesnic ani nemluvě.

Teprve poté si představíte tragédii, kterou zákon způsobil chudým lidem, kteří si nemohou příliš vybírat barvu auta a náhodou si koupili zrovna černé. Všem těmto lidem bylo bez předchozího varování auto odtaženo.

Než budou majitelům auta navrácena, musejí souhlasit s jeho přebarvením, čili s něčím, co si obyčejný obyvatel Turkmenistánu nemůže dovolit ani za normálních podmínek. Nyní, právě pod vlivem šíleného nařízení, ceny za přebarvení vozů vzrostly, jelikož lidé podnikající v tomto oboru vidí příležitost, jak zbohatnout.

"Člověk, který promluvil pro turkmenské rádio Azatlyk, říkal, že přebarvení jeho auta by stálo 7 tisíc manatů (zhruba 40 tisíc korun). Pokud by přemýšlel o přebarvení týden, vzrostla by cena o 50%. Přitom jeho plat je pouhých 1000 manatů (přes 6 tisíc korun)," popisoval situaci server The Diplomat.

Takový zákon přitom v Turkmenistánu není ničím neobvyklým. V roce 2015 byl zakázán dovoz černých aut s návrhem, že majitelé černých vozů je měli vrátit a vyměnit za bílý model, neboť "bílá přináší štěstí".

Další ztřeštěným nápadem turkmenského prezidenta bylo pokrytí celého hlavního města Ašchabadu bílým mramorem, čímž by si podle serveru Jalopnik splnil sen o celobílém městě.