Kim Čong-un umírá? Jihokorejští vědci zjistili, že má zásadní zdravotní problémy

Profesor jihokorejské univerzity v Čunčchonu Čo Don-uka zanalyzoval novoroční poselství severokorejského prezidenta Kim Čong-una, aby dospěl k jednoznačnému závěru - tolik obávaný vůdce jaderné velmoci je nemocný.

Poznal to díky vibracím, šumu a amplitudám ve výslovnosti některých slov a především souhlásek v Kimově projevu. Profesor se domnívá, že má severokorejský lídr problémy s ledvinami. "Spíš to bude něco s ledvinami než s plícemi nebo srdcem," uvedl.

Vědec tvrdí, že podobná analýza není základem diagnostiky, ale její výsledky podle něj určují, že funkce ledvin je v porovnání s funkcemi ostatních orgánů velmi slabá.

Dodejme, že to není jediný zdravotní problém, o němž se v souvislosti se severokorejským lídrem spekuluje. Podle nepotvrzených informací by měl být prezident KLDR diabetikem a trpět hypertenzí. Z analýzy jihokorejských lékařů také vyplývá to, že Kim ve své funkci hlavy státu notně přibral. Za 4 roky o 40 kilogramů z 90 na 130.