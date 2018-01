Češka zatčená v Pákistánu není ve vazbě, tvrdí MZV. Kolem drog v zavazadle panují nejasnosti

01:02

Láhaur - Češka (21), která byla ve středu zadržena celníky na letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy drogy, byla podle pákistánských médií vzata do vazby. MZV ČR ale uvedlo, že je stále vyšetřována na celnici. Před soudem by údajně měla stanout v pátek. Podle serveru Customs Today žena prohlásila, že věděla, že je v jejím zavazadle něco ukrytého, ale netušila, že je to heroin.