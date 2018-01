Donald Trump čelí svojí zkáze, zní z KLDR. Proč je pozice amerického prezidenta ohrožena?

— Autor: -mho / EuroZprávy.cz

Pchjongjang - Americký prezident Donald Trump to v poslední době nemá jednoduché. Zejména poté, co na trh vyšla kniha novináře Michaela Wolffa o tom, co se děje za zdmi Bílého domu. Právě tato publikace by měla být koncem slávy amerického státníka. Alespoň tak to vidí severokorejský tisk. Informaci přinesla televize RTS.