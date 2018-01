Na hotel v Kábulu zaútočili ozbrojenci, střílejí do hostů. Zachraňte nás, prosí lidé uvěznění v pokojích

Útok začal kolem 21:00 místního času (kolem 17:30 SEČ). Mezi útočníky jsou údajně i sebevražední atentátníci. Podle médií byli útočníci nejméně tři, pravděpodobně čtyři.

Podle nejmenovaného afghánského představitele, kterého citovala agentura AFP, ozbrojenci "střílejí na hosty". Ozbrojence se snaží zastavit speciální jednotky.

#BREAKING Update#Afghanistan #Kabul`s #Intercontinental under siege by 4 terrorists inside firing at people. At least 35 dead/wounded. Hotel`s 2nd floor is on fire & electricity cut. CRU Elite forces arrived & hotel electricity cut off, firefighters & emergency services arrived. pic.twitter.com/f3n6Kz2dU0