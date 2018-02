Tragická pravda o Afghánistánu: Muž z NATO nešetří kritikou na adresu Washingtonu

NÁZOR - Bombový útok hnutí Taliban, který minulou sobotu zabil v Kábulu více než stovku lidí se mohl stát jakýkoliv den v posledních letech. Myslí si to Ivo Daalder, bývalý stálý vyslanec USA při NATO, který nyní působí v think tanku Chicago Council on Global Affairs. Situaci rozebral v komentáři pro server CNN nazvaném "Tragická pravda o americké nejdelší válce".