V Jižní Koreji před olympiádou vystoupil soubor z KLDR, zahrál i několik západních melodií

Devadesátiminutovou show v koncertní sále v olympijské vesnici ve městě Kangnung zahájil severokorejskou písní s volně přeloženým názvem Rádi vás poznáváme. Kromě dobře známých místních popěvků korejského folklóru zaznělo v podání severokorejských muzikantů i několik západních melodií, mezi nimi například i jedna z písní z broadwayského muzikálu Fantom opery.

Vystoupení je podle médií součástí snah o mezikorejské sblížení před pátečním zahájením zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu. Trajekt se 140 členy uměleckého souboru z KLDR připlul do Jižní Koreje v úterý. Soul lodi udělil vzácnou výjimku ze sankcí, které od roku 2010 znemožňují všem severokorejským plavidlům vstupovat do jejích vod.

Soubor Samčijon zahrnuje hudebníky orchestru, zpěváky a tanečnice, v čele s jednou z nejznámějších severokorejských zpěvaček Hjon Song-wol. Druhé představení severokorejských umělců je plánováno na neděli do národního divadla v jihokorejské metropoli Soulu.

Hudebníci a zpěváci v KLDR slouží jako klíčový nástroj vládní propagandy. Proti vystoupení umělců v olympijské vesnici tak nedaleko auditoria protestovalo několik desítek demonstrantů. Protesty přitom vítaly severokorejské hudebníky i při jejich příjezdu v přístavě Tonghe. Někteří demonstranti drželi v rukou přeškrtnuté fotografie severokorejského diktátora Kim Čong-una.

Uvnitř koncertní síně však dnes panovala dobrá nálada, která zejména mezi starší generací vyvolala nostalgii. „Takhle to nepůjde donekonečna," cituje WSJ staršího muže z KLDR, který na koncert přišel s manželkou. „Napětí mezi námi panuje více než půl století. Musíme to změnit pro naše děti a jejich děti," dodává.

Na protest proti vystoupení umělců z KLDR se nedaleko koncertního auditoria sešly desítky demonstrantů, napsala agentura Reuters.