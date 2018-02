Kimova sestra přiletěla do Jižní Koreje. Veze návrh na přelomový summit?

Nejdelší podmořský tunel na světě? Helsinky do Tallinn by mohl propojit už v roce 2040

Kimova sestra přiletěla na třídenní návštěvu Jižní Koreje soukromým bílým letounem svého bratra spolu s Kim Jong-namem (90), oficiálně nejvyšším představitelem KLDR. Oba přiletěli do Soulu v černém a při přivítání na letišti se usmívali. Jejich přílet přenášela jihokorejská televize v přímém přenosu.

Delegace posléze odjela speciálním vlakem do dějiště olympiády v Pchjongčchangu. Před nastoupením do vlaku je oficiálně přivítal jihokorejský ministr pro sjednocení Čo Mjong-kjon, který má starosti vztahy mezi oběma Korejemi.

Kim Jong-nam a Kim Jo-čong se v sobotu v prezidentském paláci v Soulu, takzvaném Modrém domě, setkají s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Bude to vůbec poprvé, co některý člen severokorejské vládnoucí dynastie Kimů do Modrého domu zavítá.

Jihokorejská média spekulují, zda Kim Čong-un zaslal prostřednictvím své sestry jihokorejskému prezidentu poselství s návrhem na mezikorejský summit. Kim Jo-čong zastává pozici místopředsedkyně ústředního výboru Korejské strany práce a je jedním z mála lidí, jimž prý severokorejský vůdce absolutně důvěřuje.

Mladá a pohledná žena, jejíž věk se odhaduje na 30 let, může vylepšit image severokorejské diktatury. Její přílet podle agentury Jonhap připoutal pozornost desítek novinářů shromážděných na letišti.