Severokorejský tisk na nohou. Takhle informuje o rozhovorech na olympiádě

Agentura se však nezmiňuje o pozvání jihokorejského prezidenta na návštěvu KLDR, které v sobotu učinila mladší sestra autoritářského vůdce Kim Čong-una.

Diktátorova sestra Kim Jo-čong, která je součástí delegace vysokých představitelů KLDR v Jižní Koreji, podle KCNA jihokorejskému prezidentovi během sobotních rozhovorů "zdvořile" předala osobní dopis od severokorejského vůdce a také Munovi řekla o Kimově "úmyslu". Agentura neupřesnila, co "úmyslem" míní.

Jihokorejští představitelé potvrdili, že Mun byl v sobotu během oběda, který pořádal v prezidentském sídle, pozván do Pchjongjangu k přímému setkání s Kim Čong-unem. Schůzka vůdců obou Korejí se naposledy uskutečnila v roce 2007.

Kim Čong-un se chce s Munem setkat "v blízké budoucnosti" a byl by rád, kdyby jihokorejský prezident Severní Koreu navštívil, jakmile se mu to bude hodit, řekla údajně Kim Jo-čong jihokorejskému prezidentovi. Ten podle jeho mluvčího vyzval k vytvoření "podmínek pro to, aby se schůzka mohla uskutečnit".

KCNA citovala údajná Munova slova o tom, že mezikorejské vztahy by se měly urovnat "za každou cenu, jak naznačil předseda Kim Čong-un ve svém novoročním projevu".

Kim Jo-čong je členkou nejvyššího orgánu vládní strany a prvním členem vládnoucího klanu z komunistické Severní Koreje, který zavítal na území svého jižního souseda od války na Korejském poloostrově. Od tohoto krvavého konfliktu z let 1950 až 1953 obě země ještě neuzavřely mírovou dohodu, a jsou tak technicky stále ve válečném stavu.