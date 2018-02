Průlom ve vztazích Vatikánu s Čínou: Peking získá kontrolu nad podzemní církví

Uprchlíci v Česku: Jak se jim u nás daří a co nabízí česká vláda příchozím?

Vztahy mezi Vatikánem a Pekingem jsou napjaté kvůli sporu, kdo může v Číně jmenovat biskupy. Peking nejprve v roce 1951 přerušil s Vatikánem diplomatické styky a mnoho čínských katolíků se za vlády Mao Ce-tunga stáhlo do podzemí. Veřejně začali praktikovat až v 80. let, kdy začalo být náboženství znovu tolerováno.

Dnes si čínští katolíci musejí vybrat, jestli se přidají ke státní církvi (Čínské sdružení vlasteneckých katolíků), kterou v roce 1957 založila komunistická strana, anebo zda budou praktikovat v podzemní církvi. Ta uznává jako nejvyšší autoritu papeže, kdežto čínská státní katolická církev se odmítá Vatikánu podřídit.

V současné době v Číně působí zhruba 100 biskupů. Některé z nich dosadil Peking, jiné jmenoval Vatikán, další neformálně schválili jak papež, tak čínská vláda.

Nyní podle všeho nastává obleva

Papež František minulý rok veřejně prohlásil, že by rád jel do Číny, "jakmile se mu jen dostane pozvání". Dodal, že doufá "v možné zlepšení vztahů s Čínou". Představitelé Pekingu a Vatikánu se kvůli sporu ohledně jmenování biskupů setkali od roku 2016 nejméně čtyřikrát, uvedla čínská státní média.

Papež bude mít podle připravované dohody právo o jmenování čínských biskupů rozhodovat, napsala agentura Reuters s odvoláním na zdroje z Vatikánu. Pekingu zase dohoda s Vatikánem umožní větší kontrolu nad podzemní církví.

Současně by obecně stoupla prestiž Číny: světová velmoc na vzestupu by jednala v součinnosti s jednou z nejvlivnějších světových církví. Symbolicky by dohoda znamenala první sblížení Vatikánu a Pekingu za více než půl století.

Vatikán je jediný evropský stát, který formálně udržuje diplomatické styky s Tchaj-wanem, připomíná BBC. Není jasné, zda by na to měla dohoda nějaký dopad.

V Číně je nyní kolem deseti milionů katolíků. Není sice jisté, jak by tuto náboženskou komunitu taková smlouva ovlivnila, ale ozvaly se i skeptické hlasy. Hongkongský kardinál Joseph Zen minulý týden Vatikán za pokusy navázat diplomatické vztahy s Čínou kritizoval. Obvinil katolickou církev, že nutí činné biskupy odejít do penze, aby po nich mohli nastoupit lidé vybraní Pekingem. "Myslím si, že Vatikán zaprodává katolickou církev Pekingu? Ano, rozhodně!" napsal hongkongský kardinál na facebooku.