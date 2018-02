V Tokiu chtějí do 30 let postavit nejvyšší dřevěný mrakodrap na světě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Tokio - Japonská společnost Sumitomo Forestry chce u příležitosti 350 let od svého založení postavit největší dřevěný mrakodrap na světě. V Tokiu by měl vyrůst do roku 2041.