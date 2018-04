O co jde Kimovi? Odborníci se neradují, důvod k optimismu prý není

Podle Kellyho je možné, že se Kim Čong-un pokouší o korejskou verzi perestrojky a glasností. Bohužel, Severní Korea je pro nás stále stejně nepochopitelná a její politika neprůhledná, jako byla pro okolí vždy. Za touto změnou mohou skutečně také být sankce. Minimálně dovoz ropy se podle všeho do KLDR skutečně omezil a silně zasáhl její ekonomiku.

To může být především nátlak Číny, která se pokouší situaci v regionu uklidnit a dostat KLDR pod kontrolu. Vedle toho je tu možná hra s vnitropolitickou situací v USA. Prezident Trump je pod tlakem ze všech stran. Proto by mohl být otevřený dohodě, která by pro něj znamenala rychlý úspěch, který by doma nepochybně zúročil.

Kelly však vidí jinou možnost: KLDR dokončila svůj jaderný a raketový program. Už nemá potřebu pokračovat v testech. V loňském roce došlo na testovacím polygonu Pchunggje k sesuvům, které měly za následek smrt 200 severokorejských specialistů.

Severokorejské reaktory jsou údajně ve špatném stavu a u některých hrozí podobná katastrofa jako v Černobylu. KLDR má podle odhadů specialistů ve výzbroji 30-50 atomových hlavic. Bylo postaveno několik desítek mezikontinentálních střel. Už nepotřebuje svět strašit testy. Kim dosáhl toho, co si přál už jeho děd. Z KLDR je jaderná mocnost.

Proto si může do světa vyhlašovat jejich přerušení. Kim ukáže svojí dobrou vůli, aniž by ztratil cokoliv ze svého arzenálu. Pokud by se situace změnila, bude pro něj snadné opět začít hrozit. O nějakém atomovém odzbrojení nelze vůbec mluvit, pochybuje o pohnutkách severokorejského vůdce profesor Kelly.