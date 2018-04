Kim není hlupák, Trump je "vesnický balík". Analytik varuje před chystaným historickým summitem

Zběhlý podvodník, snadná kořist

Kim se nechal slyšet, že je ochoten jednat o denuklearizaci a mírové smlouvě, která by ukončila korejskou válku, aniž by trval na stažení amerických vojsk, připomíná analytik. Dodává, že následně se v Pchjongjangu s Kimem sešel ředitel CIA Mike Pompeo a uplynulý pátek severokorejský diktátor oznámil, že ukončí jaderné a raketové zkoušky a nechá uzavřít zařízení, kde probíhají jaderné testy.

Boot proto rozšířil své předchozí stanovisko k chystanému summitu: Kim je podle něj zběhlejší podvodník a Trump je snadnější kořist, než si dokázal představit.

Nedošlo k žádným průlomům, které by signalizovaly mír, ale existují náznaky, jak šikovně Kim manévruje, aby zachoval svůj jaderný program, dosáhl uvolnění mezinárodních sankcí a zchladil Trumpův "oheň a zlobu", konstatuje historik. Zdůrazňuje, že Trump učinil výrazný ústupek, když se jako první úřadující americký prezident setká se severokorejským vůdcem, čímž legitimizuje nejvíce despotický režim na světě a přiživí jeho propagandu hlásající, že i jediná světová supervelmoc se musela sklonit před mocným severokorejským jaderným arzenálem.

"Co získal Trump na oplátku? Zatím ani svobodu pro tři Americká rukojmí v Severní Koreji - ačkoliv Kim naznačil, že k této malé úlitbě dojde," píše odborník. Obává se však, že Trump si zřejmě myslí, že KLDR chystá i mnohem větší ústupek, jelikož si ve středu a Twitteru pochvaloval, jak šla Pompeova schůzka s Kimem hladce, jak byly navázány dobré vztahy, jak se plánují detaily summitu a že denuklearizace bude skvělou věcí pro svět i pro Severní Koreu.

Mnoho expertů ve skutečnosti poukázalo, že denuklearizace neznamená pro Kima a Trumpa stejnou věc, varuje Boot. Vysvětluje, že pro Kima jde o kódové označení zrušení amerických bezpečnostních garancí pro Jižní Koreu, což by KLDR umožnilo svého jižního souseda šikanovat a případně i pohltit - mírová smlouva by tomu ostatně napomohla, jelikož pro USA by přece nemusely chránit Jižní Koreu, pokud by nebyla se Severní Koreou ve válce.

Kim následuje otce

Kim sice tvrdí, že je ochoten umožnit americkým vojáků zůstat v Jižní Koreji i po uzavření smlouvy, to však tvrdil i jeho otec Kim Čong-il v 90. letech, poukazuje historik. Doplňuje, že starý Kim prohlašoval, že je ochoten tolerovat americké jednotky, pokud budou působit jako "mírové sbory" v Koreji, nikoliv coby vůči KLDR nepřátelská síla. "Je těžké přesně určit, co to znamená, ale zdá se, že malou, symbolickou, lehce vyzbrojenou přítomnost, která nedokáže důvěryhodně odradit Severní Koreu," píše Boot.

Ani poslední Kimům slib - zastavení jaderných a raketových testů - není podle analytika "velkým pokrokem", jak tweetoval Trump, protože severokorejský vůdce již dříve ohlásil, že rozhodnutí lze snadno zvrátit. Kim vysvětloval tento krok tím, že jeho jaderný program je kompletní a další zkoušky nejsou zapotřebí, poukazuje expert. Soudí, že toto nemusí být pravda, ale pro uzavření jaderných střelnic mohou existovat praktické důvody - opakované výbuchy hluboko v hoře Mantap ji mohly přiblížit ke zhroucení.

Kim Čong-un opět následuje příklad svého otce, který nechal v roce 2008 vybuchnout chladící věž jaderného zařízení, aby ukázal, že rozhovory míní vážně, připomíná historik. Zdůrazňuje, že tomu tak nebylo a celé toto divadlo nikterak nenaznačuje, že by se Kim chystal vzdát programu jaderných zbraní, v němž jeho rodina v předchozích dekádách utopila cenné miliardy dolarů určené na rozvoj.

"Kim viděl, že Spojené státy svrhly Muammara Kaddáfího a Saddáma Husajna poté, co se vzdali zbraní hromadného ničení. Nechystá se následovat jejich nešťastný příklad - především když nový poradce pro národní bezpečnost, John Bolton, obhajuje preventivní válku proti Severní Koreji," pokračuje Boot. Míní, že opatrnost je na místě, Trump ale jedná důvěřivě, což dobře dokládá, že neopustil naivní a velké naděje, že on sám dokáže nastolit mír na Blízkém východě, jak nedávno poukázal komentátor Jonathan Swan.

Trump si myslí, že dokáže nastolit mír i na Korejském poloostrově, varuje analytik a cituje jeho údajná slova: "Jen mi dejte pokoj s tím chlápkem (Kimem) a já to vyřeším." Prezident ovšem o KLDR neví prakticky nic, očekávání nastavil do ohromných výšin, je přehnaně sebevědomý a hodlá vyjednávat s vychytralým diktátorem, který mu hraje do noty jako Stradivarius.

"Co by se jen mohlo pokazit?" táže se ironicky historik. Konstatuje, že Kim je možná padouch, ale není hlupák ani sebevrah, vodí Trumpa za nos a činí vágní sliby, které nemá v plánu dodržet, zatímco "venkovský balík" Trump, který si myslí, že je geniální, vysílá signály, že na tuto návnadu skočí.