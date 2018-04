Kim Čong-un ustupuje? Rozjel velkou hru na celý svět, varují odborníci

Po posledním oznámení se na severokorejského vůdce odevšud line pouze chvála. Prezident USA Donald Trump dokonce prohlásil, že to je velmi dobrá zpráva pro Korejský poloostrov a svět. Čína i Japonsko krok ocenili.

„Poslechněme si však pozorně, co státní televize KLDR řekla,“ doporučuje Robbins. „Od 21. dubna končíme testy atomových bomb a mezikontinentálních raket. Zavíráme naše testovací zařízení a střelnice.“ Není zde ani slovo o jaderném odzbrojení. Severní Korea dokončila projekt své atomové bomby, postavila jich, kolik mohla, a nyní prostě zavírá továrnu.

Kima to staví do dvojí role. Nejen, že si může hrát na mírumilovného, úspěšného a starostlivého vůdce svého lidu. Navíc, jej to před summity s Korejskou republikou a prezidentem Trumpem, staví do pozice síly.

Rozhodnutí učinit oznámení teď, než čekat na začátek rozhovorů, také není náhodné. Kim se vyhýbá podezření, že by toto rozhodnutí bylo učiněno pod tlakem mocností během summitu. Takové spekulace by jej doma mohli stát jeho reputaci, a oslabit jeho postavení. Do zahraničí pak dává signál, že jednání bere vážně.

Doma může Kim prezentovat, že vojenská část vývoje KLDR je zdárně uzavřena a severokorejský lid a strana se mohou pustit do toho, co Kim nazývá „novou strategickou linií“. Tedy po rozvoji armády, se zaměřit i na civilní sektor, který těžce postihly sankce. Kim si jednoduše uvědomuje, že nukleárními hlavicemi obyvatele nenakrmí.

Při jednáních chce především zajistit pokračování svého režimu, nakrmit své lidi a povzbudit severokorejskou ekonomiku. To, že Kim ustoupil ze svých mocenských pozic, je nebezpečná iluze. Vždyť loni provedla KLDR nejsilnější atomový test. KLDR přichází k jednání silnější než kdy předtím, varuje Robbins.