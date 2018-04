Čína versus USA: Boj o Tchaj-wan bude něco jiného než bombardování Sýrie

Pokud by se Čína a Spojené státy ocitli v konfliktu o Tchaj-wan, byla by to pro ně zcela jiná a nová situace než například v Sýrii. V první řadě by se boj odehrával na obrovské ploše Pacifiku a připomínal by hru kdo z koho. Útok na flotilu USA by mohl přijít ze všech stran a Američané by nemohli spoléhat ani na blízkost spojenců ani svých základen. Všechny základny jsou od Tchaj-wanu až 1500 kilometrů vzdálené a Čína je v oblasti skutečně silná a mohla by využít svoji nadvládu ve vzduchu a převahu v počtu plavidel a protilodních raket.

Oproti tomu akce v Sýrii byla provedena na malém uzavřeném Středozemním moři proti pevninskému státu, od kterého nehrozil, pomineme-li ruské síly, žádný protiútok. V případě nouze mohli Američané také povolat letectvo ze základen Turecku a Evropě. Velkou roli v celé akci v Sýrii hrálo také to, že to byla operace mezinárodní, s podporou Britů a Francouzů. V případě konfliktu s Čínou nelze však se spojenci počítat. Jak Japonsko, tak Jižní Korea či dnes už velmi protiamerické Filipíny se akce proti Číně raději vyhnou. Navíc by celá operace, vzhledem k nevyjasněnému statusu Tchaj-wanu, mohla být vnímána jako vměšování do vnitřních záležitostí Číny, upozorňuje Holmes.

Vzhledem k síle Číny, může být na pomoc tchajwanským obráncům, než se k ostrovu dostanou americké síly, jíž pozdě. Celý ostrov může být dle Holmese velmi rychle okupován. Pokud by se Američané v takovém případě rozhodli pro odvetnou operaci, nelze počítat, že by Číňané vypnuli jak Rusové v Sýrii své nejmodernější systémy. Naopak. Tvrdý protiúder by mohl znamenat zkázu americké flotily a vyhlášení války. Holmes upozorňuje, že hra o Tchaj-wan je na jiné úrovni než dosavadní války. Čína považuje Tchaj-wan za integrální součást svého území. Pokud by se rozhodla násilím změnit režim na ostrově, nebude tolerovat vměšování třetí strany.