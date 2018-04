Čína má veliké obavy: Vydá se teď Severní Korea vlastní cestou bez "požehnání" Pekingu?

Přestože přátelství obou zemí, jak to jejich představitelé často zdůrazňují, je zpečetěno krví vojáků padlích v korejské válce (1950-1953), poslední dobou mezi Pekingem a Pchjongjangem vládne nevyslovené napětí, píše CNN. I přes rétorickou rovnost, je KLDR na Číně naprosto ekonomicky a politicky závislá a vždy hrála roli menšího bratra.

Nyní se Čína obává, že tuto pozici ztratí. KLDR by po zlepšení vztahů se svými rivaly na jihu a USA mohla být na Pekingu daleko méně závislá. Paradoxně byl to právě Peking, který zavedením a dodržováním sankcí proti KLDR, Pchjongjang donutil posadit se k jednacímu stolu.

„Je zde obrovské znepokojení, že by se KLDR mohla stát americkým spojencem, nebo alespoň by USA mohli tolerovat jeho jaderný arzenál a KLDR by se pro ně stala tolerovatelnou zemí, se kterou by mohla mít normální vztahy,“ tvrdí Tong Čao, bezpečnostní expert univerzity v Pekingu, „Některé obavy jsou tak extrémní, že jsou téměř konspiračními teoriemi. Odráží se v nich hluboká nedůvěra nejen k USA, ale i ke KLDR.“

Po 50 let byl vztah obou zemí více než přátelský. Čína byla pro KLDR nejen garantem její bezpečnosti a hlavním hospodářským partnerem. 90% severokorejského importu a exportu je z Číny. Nikdy však nepodporovala vývoj severokorejské atomové bomby. Paradoxně to byla Čína, kdo ho uspíšil.

V 90. letech, když celou Asii zasáhla neúroda, KLDR byla plně závislá na čínských dodávkách potravin. Když Peking tyto dodávky omezil, vypukl v Severní Koreji hladomor. Tehdy ještě vládnoucí Kim Čong-il rozhodl, že se KLDR mocensky vydá vlastní nezávislou cestou. Tou pro něj byl vývoj atomové zbraně. S ní se mohl stát zcela nezávislý na Pekingu.

„Peking vždy chtěl mít s KLDR normální vztahy. Čína nemá se Severní Koreou, až na nukleární zbraně, žádné spory,“ upozorňuje Čao, „Jakmile KLDR vyvinula atomové zbraně, Čína se připojila se sankcemi k mezinárodnímu společenství. To Pchjongjang mimořádně zasáhlo.“ I přesto že, při březnové návštěvě Pekingu se Kim Čong-un tvářil jako největší čínský spojenec a prezident Si Ťin-pching jej zahrnul nejvyššími poctami, je jasné, že vztahy jsou poznamenány nedůvěrou.

„Číně se nelíbí současný stav, kdy jsou Spojené státy prostředníkem v jednání mezi oběma korejským státy,“ varuje jihokorejský expert Duyeon Kim, „Čína tím ztrácí respekt jako lokální velmoc a neslouží to jejím zájmům.“ Co by mohla Čína udělat, aby jednání přerušila? Není toho prý moc. Mohla by zrušit sankce a obnovit obchod s KLDR. Je zde však otázka, zda Kim chce být skutečně vázán jen na jednu mocnost. Jak mu Peking předvedl, nemusí se mu to vyplácet, uzavírá CNN.