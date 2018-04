OSN varuje: syrský Idlib se může proměnit v humanitární peklo

„V posledních několika týdnech se všemi prostředky snažím odvrátit hrozící katastrofu,“ tvrdí norský diplomat Jan Egeland, šéf humanitární mise OSN pro Sýrii, „Ve městě se tísní 2 miliony lidí. Mnozí z nich předtím uprchli z „bezpečných míst“, kam byli evakuováni před válkou, již dvakrát. Musíme vyjednat příměří. Nemůžeme mít válku uprostřed největšího uprchlického tábora na světě.“

Jak však upozorňuje The Guardian Idlib je pod kontrolou islamistické skupiny Hay’at Tahrir al-Sham. Tu syrský režim považuje za legitimní cíl. Egeland však varuje: „Ano, jsou zde špatní hoši, co nosí plnovous, ale je tam daleko více žen a dětí co si zaslouží ochranu. Idlib se může stát nejkrvavějším masakrem této války.“ Pokud by se Asadova armáda za podpory ruského letectva dala do pohybu a Idlib se pokusila dobýt, mohlo by to mít za následek další migrační vlnu. U Tureckých hranic je již nyní 700 000 čekajících uprchlíků z Idlibu.

Na konferenci dárců humanitární pomoci pro Sýrii, která právě probíhá v Bruselu, bylo oznámeno, že 80% syrských uprchlíků v okolních zemích žije v chudobě a 35% jejich dětí nenavštěvuje školu. Zvláště pro Jordánsko je to enormní zátěž. Péče o 1,3 miliony uprchlíků vyjde malou zemi ročně na 1,5 miliardy dolarů což je 16% státního rozpočtu a 4% HDP. OSN odhaduje, že je potřeba pro rok 2018 vybrat 8 miliard dolarů, aby situace uprchlíků zůstala alespoň stabilní.