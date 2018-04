Pražská schůzka v ohrožení? Kimovo letadlo do Evropy nedoletí

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

V minulosti se objevovaly tipy v tom smyslu, že se oba státníci sejdou přímo na Korejském poloostrově, v Číně nebo na některém z pacifických ostrůvků, jež patří USA. Zdroje amerického webu National Interest ale tvrdí, že ani jedno z uvedených míst nakonec není na finálním seznamu.

Dále se spekuluje o Evropě. Ve hře je údajně asi šest míst, nejžhavějším kandidátem je švýcarská Ženeva, mluví se i o Praze. Problémem ale je, že Kim Čong-un nemá k dispozici letadlo, jež by do Evropy dolétlo bez mezipřistání. To může nakonec celý evropský scénář zhatit.

Ve hře je prý také Mongolsko a Thajsko. Zdá se ale, že každá ze zmíněných možností má několik zásadních nedostatků. S Pekingem mají problém Američané, protože se obávají, že by Čína měla na průběh jednání nepatřičně velký vliv.

Do Tokia zase nechtějí Korejci (jak ti z jihu tak ze severu) a to díky historické nedůvěře k Japoncům, způsobené zejména výbojnou japonskou politikou z doby druhé světové války.

Dále zbývá několik lokalit, jejichž volba nevypadá příliš pravděpodobně. Jde například o Havajské ostrovy. Těžko si ale představit, že se schůzka uskuteční na místě, o němž Kim Čong-un mluví jako o cíli severokorejských jaderných raket. Tipy jako Moskva nebo Nový Zéland už se pak zdají jako čirá spekulace.

Zdá se, že ať se nakonec schůzka uskuteční kdekoliv, bude to překvapení i pro zasvěcené odborníky. Jisté je, že dané místo dostane jedinečnou možnost zapsat se do dějin. Může se totiž stát svědkem uzavření vskutku historické mírové dohody. A nebo může být místem, na němž Donald Trump pohřbil svojí politickou kariéru. Stane se to v Praze?