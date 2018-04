Konec korejské války? Kim a Mun Če-in budou usilovat o mírovou smlouvu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pchanmundžom - Severní a Jižní Korea budou společně usilovat o to, aby ještě letos mohla být podepsána mírová dohoda, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka z 50. let minulého století. Je to uvedeno ve společném prohlášení ze summitu, při němž se dnes setkali severokorejský vůdce Kim Čong-un a jihokorejský prezident Mun Če-in.