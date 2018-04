Kim vypadal jako "normální kluk". I díky manželce a sestře

Musíte po sobě vymalovat? Aneb vše co potřebujete vědět, když opouštíte nájemní byt

V první řadě je potřeba uznat, že Severokorejský vůdce zvládl summit téměř na výbornou. Existovalo obrovské množství potenciálních chyb, jichž se mohl dopustit. On ale neudělal žádnou a povedlo se mu mezi diplomatickými překážkami prokličkovat bez zaváhání.

Kim navíc konečně získal v očích miliónů světových pozorovatelů lidský rozměr. Divák, jenž není hlouběji obeznámen se situací v KLDR a jenž by třeba na chvíli zapomněl, že v Severní Koreji probíhá na denní bázi mučení, popravy a tamní lidé trpí hladomorem, by si možná mohl myslet, že Kim Čong-un je docela normální, sympatický mladík.

Roli sehrály i Kimova sestra a manželka. Kim Jo-čong byla diplomaticky "využita" už během nedávných zimních olympijských her a její zapojení do summitu tak jen potvrdilo domněnku, že v rámci severokorejského režimu si pro sebe dokázala uzmout již značný mocenský prostor. Novinkou ale bylo zapojení Kimovy manželky, jež na setkání sehrála důstojnou roli a dobře zapadla do Kimovy snahy "polidštit" režim v KLDR.

Otázkou je, jakým způsobem Kim využije politický kapitál který teď díky proběhnuvšímu summitu bez pochyby získal. Obě země se dohodly na denuklearizaci Korejského poloostrova. Mnohé analytiky překvapilo, že KLDR s touto podmínkou souhlasila, protože všichni pozorovatelé vědí jak je jaderný program pro severokorejský režim důležitý. Server The Atlantic ale upozorňuje, že na druhé straně Kimův režim též potřebuje nasytit své obyvatele a to se pod tíhou tvrdých mezinárodních sankcí stalo takřka nemožné.

V neposlední řadě je důležité zmínit roli Číny. Je otázkou jak velkou roli Číňané sehráli v realizace právě proběhnuvšího summitu. Všeobecně se ale soudí, že uklidnění situace na Korejském poloostrově je bytostným čínským zájmem. ČLR si rozhodně nepřeje masivní konflikt na svých hranicích a zřejmě tak udělala (a bude dělat i v budoucnu) vše proto, aby obě země udržela u jednacího stolu.