"Upálíme vás." Registraci voličů v Afghánistánu hatí útoky a výhrůžky islamistů

"Jsme znepokojeni," řekl mluvčí afghánské volební komise Šafí Džalálí. Centra pro registraci voličů se ve školách a mešitách otevřela 14. dubna a za uplynulé dva týdny se přišlo zapsat něco přes 650.000 lidí. Afghánské úřady proto stupňují výzvy k občanům a dokonce obyvatelům shazují propagační materiály z letadel.

Od otevření zápisu jsou ale podle AFP útoky téměř na denním pořádku. Dnešní výbuch nálože u mešity v Dželálábádu využívané k registracím zranil pět lidí. Před týdnem útok sebevražedného atentátníka z radikální organizace Islámský stát (IS) ve škole v Kábulu zabil téměř 60 lidí a dalších 119 osob zranil.

Zápis voličů měl původně trvat dva měsíce, ale podle Džalálího by mohl být nakonec prodloužen až o měsíc. "Vedou se diskuse ohledně rozpočtu," upřesnil. Ani to by ale v některých částech země nemuselo hrát roli.

Agentura Reuters popsala kampaň zastrašování, kterou se Tálibán snaží odradit Afghánce od účasti ve volbách. "Shromáždili nás v mešitě a varovali nás, že pokud půjdeme do registračních center a budeme volit, vypálí naši vesnici," řekl vesničan ze severní provincie Balch o návštěvě Tálibánu z minulého týdne.

Tálibán v těchto dnech zahájil se svou pravidelnou jarní ofenzivou a dává jasně najevo, že volby nenechá proběhnout v klidu. Největší problémy podle Reuters mohou nastat ve venkovských oblastech. Spojené státy odhadují, že afghánská vláda má pevně pod kontrolou jen asi 56 procent svého území a že její zranitelnost poroste s tím, jak se bude registrace přesouvat do oblastních center a na venkov.