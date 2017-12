Muslimové a Vánoce? Video z arabské země vás asi hodně překvapí

Šokující předpovědi pro rok 2018. Co zahýbe finančním prostředím?

„Slaví muslimové Vánoce? Rychlá odpověď je ne, neslavíme. Ale zde, ve Spojených arabských emirátech, když přijde čas Vánoc, přece jen něco slavíme,“ vysvětluje muslim Khalid Al Ameri na videu na sociálních sítích. Ukazuje například na mešitu Marie, matky Ježíše i kostely, které je v zemi možné najít.

Hned ve čtyřech kostelích podle něj mohou křesťané z celého světa Vánoce oslavit. „já oslavuji, že máme vánoční strom přímo v centru Abu Dhabi,“ pokračuje mladý muslim. Navíc si prý užívají led a bruslení.

„Ale to nejdůležitější, co tady oslavujeme, je schopnost přinést lásku, radost a štěstí všem, kteří sem přijdou a nazývají toto město domovem – bez ohledu na jejich kulturu či náboženství. Protože je mnohem víc toho, díky čemu jsme si podobní, než toho, co nás odlišuje,“ vysvětluje.

Ve Spojených arabských emirátech je praktikována tolerance vůči jiným náboženstvím, vč. budhismu, nicméně zde neexistuje svoboda náboženství - muslimové tedy nemají volbu přejít k jinému náboženství . Není zde proto povolena propagace a šíření jiného náboženství.