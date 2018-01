Souzený turecký opoziční vůdce nebude kandidovat do vedení strany

Největší charisma má Horáček, nejlépe by ČR reprezentoval Drahoš. Topolánek u lidí propadl

Uvedla to dnes agentura AFP. HDP má na svém sjezdu 11. února zvolit nové vedení. Demirtaşovi, který své rozhodnutí oznámil dnes, hrozí až 142 let vězení. Jeho stoupenci proces označují za politický. Další soudní stání se bude konat 14. února. Do té doby zůstane Demirtaş ve vazbě.

Stíhání čelí dvě desítky poslanců HDP, včetně spolupředsedkyně Figen Yüksekdagové, kteří jsou teď ve vězení. Všichni obvinění z terorismu odmítají.

Trestní stíhání tureckých poslanců umožnil zákon, který loni na jaře prosadila vládní Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) a který zbavil imunity čtvrtinu poslanců, většinou opozičních. Zákon kritizovala opozice i Západ jako porušení parlamentní demokracie, zatímco vláda jej hájí s tím, že je nutný v boji proti terorismu.