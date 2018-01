Turecký ministr vnitra vyvolal bouři slovy o lámání nohou

Největší charisma má Horáček, nejlépe by ČR reprezentoval Drahoš. Topolánek u lidí propadl

Informovala o tom agentura AFP. „Bez ohledu na to, zda budu odsouzen nebo kritizován, ale - u policisty, který drogovému dealerovi nezláme nohy, jakmile ho spatří, nelze hovořit o tom, že splnil svou povinnost," řekl Soylu počátkem týdne. Pokud by takové věci policisté dělali, převzal by za ně plnou odpovědnost, dodal.

Šéf istanbulské advokátní komory Mehmet Durakoglu ministra obvinil, že zcela popírá presumpci neviny. "Jeho výroky jsou zjevně zločinecké. Nemohu ani přijmout, pokud jsou takové připomínky míněny ironicky," dodal.

Poslankyně za opoziční Lidovou republikánskou stranu (CHP) Tur Yildiz Biçerová na ministra podala stížnost pro zneužití pravomocí. Podle ní si člen vlády přímo objednává u bezpečnostních složek, aby proti podezřelým uplatňovaly násilí. "To je nepřijatelné," zdůraznila s tím, že by ministrovi mělo hrozit až pět let vězení za podněcování k násilí.