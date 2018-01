Odkud pochází zbraně Islámského státu? Stopa vede i do Česka

Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Odborníci zkoumali 40 000 položek zabavených během tří let bojovníkům Islámského státu v Iráku a Sýrii. Zjistili, že až 90 procent zbraní používaných IS pochází z Číny, Ruska a východní Evropy. Americké zbraně představovaly pouze 1,8% procenta. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnila organizace Conflict Armament Research. Šéfové propagandy IS se přitom často chlubili tím, že se zmocnili zbraní vyrobených v USA.