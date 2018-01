Islámský stát vyhlásil válku Hamásu

Pít či nepít aneb Co obsahuje instantní káva?

Zdůvodnilo zo tím, že Hamás mimo jiné nezbránil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Informoval o tom dnes britský deník Daily Mail.

Islámský stát na internetu zveřejnil brutální propagandistické video s vraždou muže s vazbami na Hamás. Autenticitu snímku potvrdila americká organizace SITE Intelligence Group, která činnost teroristické skupiny monitoruje. Muž je oblečen v oranžové uniformě s šátkem přes oči a ze zadu je mu vpálena kulka do hlavy.

Ve dvacetiminutovém snímku pak člen IS abú Kázim Makdisí vyzývá své stoupence v Gaze, aby útočili na Hamás. Makdisí, který je původem z Pásma Gazy, ale působí na egyptském Sinajském poloostrově, tvrdí, že Hamás bojuje proti IS a brání stoupencům organizace vycestovat do Egypta. Oběť je na konci videa označena jako Músa abú Zamát.

Hamás proti Izraeli vedl tři války, naposledy v roce 2014. Zatímco někteří předpovídali, že prosincové rozhodnutí Trumpa přemístit americkou ambasádu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma bude mít za důsledek čtvrtou válkou, nestalo se tak.