Bašty práva šaría jsou minulostí? Hrozba zcela nezmizela, zní z USA

Jednotky syrských Kurdů vedly ofenzivu za dobytí Rakky a hrály důležitou roli při vyhnání militantů IS z velké časti území v severní Sýrii, poukazuje chicagský deník. Dodává, že nyní mají Spojené státy pro kurdské bojovníky nový úkol - ochranu hranice Sýrie s Tureckem a Irákem, aby se zajistilo, že zbytky IS se nevzchopí k jakémukoliv návratu.

"Pentagon učinil správně, když vycvičil a vyzbrojil syrské Kurdy před ofenzivou k dobytí Rakky," deklaruje editorial. Podotýká, že syrští Kurdové za sebou mají uznáníhodné úspěchy v bojích proti IS v severní Sýrii, a jejich nasazení k ostraze hranic tedy dává smysl.

IS již nedokáže vytvářet bašty vlády práva šaría, ale skupina zcela nezanikla - její ozbrojenci jsou nadále inspirací, ať již díky své přítomnosti na internetu či útokům na západní cíle prostřednictvím nožů a nákladních vozů, varuje Chicago Tribune. Dodává, že ačkoliv IS nyní neovládá žádná městská centra, skupiny jeho bojovníků zůstávají rozptýlené v údolí řeky Eufrat nedaleko hranic Iráku a Sýrie, stejně jako v pouštních oblastech obou zemí.

Syrskými Kurdy vedené síly by měly stabilizovat tuto prostupnou "zemi nikoho" na syrských hranicích, vysvětluje prestižní server. Připomíná, že Spojené státy začaly syrské Kurdy pro jejich nový úkol již cvičit a cílem je v nadcházejících letech vytvořit jednotky čítající na 30 tisíc bojovníků. Takový plán ale pobouřil Turecko, které považuje kurdské síly v Sýrii za prodlouženou ruku Kurdské strany pracujících, separatistické skupiny působící v Turecku, kterou Ankara označuje za teroristickou organizaci, doplňuje editorial.

"Turecko, člen NATO a stále problematičtější západní spojenec, se k syrským Kurdům coby hraniční stráži vyjadřuje tvrdě," pokračuje americký deník. Připomíná, že podle vyjádření prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana z tohoto týdne je Ankara připravena "utopit tuto teroristickou armádu" dříve, než vznikne, přičemž turecká vojska na hranicích již začala ostřelovat pozice kurdských bojovníků v syrském městě Afrin a údajně zahajují přípravy k útoku na kurdský kontingent.

Rusko, Írán a Turecko mají krátkou paměť

Nejde o první případ, kdy Turecko znepokojuje americké spoléhání se na kurdské bojovníky v Sýrii, zdůrazňuje renomovaný server. Poukazuje, že Ankara zuřivě odmítala americkou nabídku podpořit Kurdy vedenou ofenzivu u Rakky, metropole samozvaného chalífátu IS, prostřednictvím zbraní a výcviku.

Trumpova administrativa by si nicméně měla stát za svým, apeluje Chicago Tribune. Varuje, že v údolí Eufratu se nachází 4000 čtverečních mil, které nadále ovládá IS, a zřejmě se tam skrývají i nejvyšší vůdci této militantní organizace, což si Spojené státy ani žádná jiná země se zájmy na Blízkém východě nemohou dovolit ignorovat.

Pro pokračování angažmá kurdských sil v Sýrii existuje podle prestižního serveru ještě další dobrý důvod. "Slouží jako důležitá protiváha proti vlivu Ruska a Íránu - dvou vlád, které podporují syrského autoritáře Bašára Asada a jeho choutky získat nakonec zpět území, které Damašek ztratil v občanské válce," píše editorial. Dodává, že Rusko a Írán tak stejně jako Turecko kurdské pohraniční jednotky v Sýrii odmítají.

Turecko, Írán a Rusku by si měly nicméně trochu osvěžit paměť, nabádá Chicago Tribune. Připomíná, že uvedené země zasáhly teroristické útoky IS a pokud syrští Kurdové pomohou zabránit obnovení organizace na východě a severu Sýrie, bude to prospěšné pro všechny strany.

"A pokud přítomnost Kurdských pořádkových sil v Sýrii zabrání Asadovi znovuzískat celkovou kontrolu nad zemí, kterou napomohl zpustošit, pak je to dobře pro Syřany i pro Spojené státy," uzavírá rázně chicagský server.