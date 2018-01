Izrael dokončil u hranice s Gazou čtyři kilometry dlouhou podzemní zeď

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

Cílem je zamezit výstavbě nelegálních tunelů z Gazy do Izraele a předejít teroristickým útokům. Zatím byly dokončeny čtyři kilometry této podzemní bariéry, uvedla agentura AFP.

Ačkoliv tisk informoval o výstavbě podzemní zdi na hranici mezi Izraelem a Gazou už v září 2016, úřady dosud držely podrobnosti o stavebních pracích v utajení. Armáda dnes oznámila, že asi čtyři kilometry betonové bariéry, která se bude nacházet na izraelském území východně od hraniční zdi, už jsou postaveny a celý projekt bude dokončen do poloviny příštího roku. Do jaké hloubky bude bariéra sahat, není jasné, ale podle expertů bude hloubka dostatečná na to, aby zabránila ozbrojencům hloubit desítky metrů hluboké tunely.

Pásmo Gazy, kde vládne radikální palestinské hnutí Hamás, už je na hranici s Izraelem obehnáno běžnou nadzemní bariérou z kovu a betonu. I tuto zeď nechal postavit Izrael. Hamás s Izraelem od roku 2008 vedl tři války, teď v oblasti navzdory napětí panuje příměří. Hranice mezi Pásmem Gazy a Egyptem je rovněž uzavřena.