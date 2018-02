Čekání Terezy H. na soud? Vězeňkyně v Pákistánu žijí v horších podmínkách než zvířata, přiznávají místní neziskovky

Odchod do důchodu: Co vše potřebujete vědět a na koho se obrátit?

Šándor pro EuroZprávy.cz uvedl, že v pákistánských věznicích obecně panují velmi špatné podmínky a že Tereza H. To bude mít mezi tamními muslimskými trestankyněmi velmi obtížné. „Obzvláště, když tam může strávit i desítky let. Mají tam málo jídla i vody, hygiena je špatná. A není to tak, že by jí někdo z rodiny mohl přinést něco na přilepšenou, jako by seděla v českém vězení,“ vysvětluje bezpečnostní expert.

Jeho slova potvrzuje i zpráva neziskové organizace Human Rights Commissin of Pakistan, které se v roce 2013 zaměřila na to, v jakých podmínkách vězeňkyně v Pákistánu vlastně žijí. Z této zprávy cituje server The National.

V dokumentu se uvádí, že v Pákistánu bylo v roce 2013 vězněno asi 1100 žen a že s nimi není zacházeno právě nejlépe. „Tyto vězeňkyně žijí většinou v žalostných podmínkách. V ženském vězení v Laháuru například není lékař. Neexistuje tam ani samostatná sekce pro mladistvé dívky. V ženských věznicích nejsou žádné toalety a koupelny. Nejsou tu ani žádné kadeřnice pro ženy,“ popisuje několik let stará zpráva. Píše se v ní také to, že ženy nemají téměř žádné soukromí a že stěny v umývárnách mají jen něco málo přes metr.

„Žijí v horších podmínkách než zvířata v zoo. Vláda musí vážně zvážit dlouhodobé důsledky tohoto zacházení se ženami . Většina případů se dlouho vleče a zákon říká, že člověk je vinen, dokud nebude prokázáno, že je nevinný. Takže tyto ženy by mohly být nevinné a stále ve vězeních. Učí nás islám, abychom takto zacházeli s našimi ženami?“ zajímá autory zprávy.

Apelují proto na vládu, aby podnikla nutné kroky k tomu k tomu, aby vězni čekající na proces netrávili za mřížemi delší dobu, než je nutné. Úřady by podle materiálu měly dodržovat základní práva. Navíc ženy, které se dopustily závažných trestných činů, by měly být drženy v samostatném vězení.