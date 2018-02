Pokud nebudete věřit v islám, zemřete, vzkazuje muslimský duchovní

Lidé v práci lenoší. Proč si to firmy nechávají líbit?

Kolik by si měli lidé odkládat na důchod?

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Kuvajtský muslimský duchovní Saalim bin Sad at-Taweel na videu, které zveřejnila izraelská nezisková organizace MEMRI, hovoří o tom, že když se mluví o džihádu ve jménu Alláha, tak to znamená bojovat ve jménu Alláha. Připomíná, že džihád ve jménu Alláha znamená boj. "Pokud by byl islám velbloudem, pak džihád ve jménu Alláha by byl vrcholem jeho hrbu. Prorok Mohammed ho nazýval vrcholem islámu. Bezpochyby patří mezi nejlepší formy bohoslužby. Zahrnuje oběť duše a peněz a velké úsilí si zaslouží velkou odměnu," vysvětluje ve videu duchovní.

Saalim bin Sad at-Taweel ve své řeči uvádí, že existuje jak obranný džihád a ofenzivní džihád. Obranný džihád znamená ochranu sebe samotného, k čemuž dotyčný nepotřebuje fatvu, protože se může bránit jakýmkoli způsobem. Když se aplikuje ofenzivní džihád, znamená to dobývání nepřátelského území a jejich podrobení se islámu. "Pokud odmítnou konvertovat k islámu, jsou nuceni zaplatit daň z hlavy džizju. Pokud odmítnou i to, jsou zabiti. Toto je ofenzivní džihád," uvedl at Taweel.

Duchovní zdůraznil, že hlavním cílem džihádu ve jménu Alláha je nastolení monoteismu, dokud všechna náboženství nebudou spadat pod Alláha. Důvodem, proč bojují, je rozšíření islámu. Al-Taweel se zmínil o tom, že pokud někdo brání rozšiřování islámu mezi všechny lidi, které stvořil Alláh, tak se s ním může válčit, aby se islám mohl rozšířit. "Neděláme to kvůli penězům, kvůli rozšíření muslimských zemí nebo abychom nad nimi převzali kontrolu. Děláme to proto, aby se z nich stali muslimové," míní muslimský duchovní.

Kuvajtský muslim vyzdvihl přednost islámu: ženy a děti nepřátel nejsou zabity, ale stanou se z nich otroci, aby mohly konvertovat k islámu. "Někteří se snaží toto tvrzení ignorovat a říkají, že žádné otroctví v islámu není. Jak to můžou říct? Je to psané v koránu," brání islámskou víru a otroctví teolog Saalim bin Sad at-Taweel. Tento duchovní vystupoval i v USA a v Evropě, kde přednášel muslimským komunitám. Duchovní vystudoval islámské právo a teologii v Saúdské Arábii, Kuvajtu a Pákistánu.