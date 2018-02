Sýrie prochází jednou z nejnebezpečnějších etap války

Koupená nemovitost se může stát noční můrou. Na co si dát pozor?

Na zasedání Rady bezpečnosti OSN to dnes podle agentury Reuters řekl zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura.

V uplynulých týdnech armáda syrského prezidenta Bašára Asada podporovaná Ruskem zesílila bombardování severozápadní provincie Idlib ovládané rebely a koncem ledna zahájilo Turecko ofenzivu v severosyrské oblasti Afrín s cílem vytlačit z regionu kurdské milice, které považuje za teroristy. Podle odhadů si násilí v obou regionech vyžádalo stovky mrtvých civilistů.

"Zmocněncem OSN pro Sýrii jsem už čtyři roky. Současné období je násilné a vyvolává obavy, stejně jako ta předchozí," uvedl de Mistura.

Minulý týden patřil k nejnásilnějším z téměř sedm let trvající občanské války, jelikož rebely ovládaná východní Ghúta nedaleko Damašku a provincie Idlib se staly terčem vytrvalého bombardování ze strany Ruska a Íránu a za podpory syrské armády.

Patnáctičlenná RB OSN nyní připravuje rezoluci, která by měla v Sýrii zajistit třicetidenní příměří, jež by umožnilo dodat do konfliktních zón humanitární pomoc a zajistit evakuaci zraněných a nemocných.

Konflikt pokračuje také v Afrínu, kde proti kurdské milici YPG nadále bojuje Turecko se svými povstaleckými spojenci. V sobotu syrská armáda sestřelila izraelské letadlo, které se vracelo z bombardování íránských cílů v Sýrii.

"Současná situace v Sýrii nejen narušuje dohodu o bezpečnostních zónách, ale i regionální stabilitu a ohrožuje politické řešení. Neodradí nás to však od pokračování v ženevském mírovém procesu, který představuje jediné politické východisko," uvedl de Mistura.