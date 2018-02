Další válka v Sýrii? Asadova armáda se spojí s Kurdy, Turecko už hrozí střetem

Turecko zahájilo operaci v severosyrské oblasti Afrín 20. ledna. Cílem je vyhnat z toho regionu milici YPG, kterou Ankara považuje za teroristickou organizaci napojenou na Stranu kurdských pracujících (PKK), jež od roku 1984 vede ozbrojený boj za autonomní Kurdistán v Turecku. Milice YPG tvrdí, že s PKK nespolupracuje. V současnosti v Afrínu syrská vládní vojska nepůsobí.

Vysoce postavený představitel kurdských bojovníků Badran Džia Kurd v rozhovoru s agenturou Reuters uvedl, že syrská armáda bude v Afrínu mimo jiné chránit hraniční přechod s Tureckem.

Syrská vládní vojska opustila kurdské oblasti na severu Sýrie v roce 2012, následně kontrolu nad regionem převzali Kurdové ze Strany demokratické unie (PYD) a jejich ozbrojené křídlo YPG. Milice YPG a syrská armáda v průběhu syrské občanské války otevřený konflikt nevedly, měly mezi sebou však několik menších střetů.

"Ve světle těchto barbarských zločinů a mlčení mezinárodního společenství dokážeme spolupracovat s kýmkoli, kdo je ochoten nám pomoci," uvedl Džia Kurd s tím, že Kurdové se syrskou armádou neuzavřeli žádnou politickou dohodu a vojenská spolupráce není nutně dlouhodobá.

Agentura Reuters s odkazem na jiný kurdský zdroj napsala, že Rusko, které je spojencem syrské vlády, se postaví proti spolupráci syrských Kurdů se syrskou armádou, protože by to mohlo poškodit jeho diplomatické vztahy s Tureckem. Situaci rovněž komplikuje skutečnost, že YPG, která se v minulosti s podporou USA významně podílela na boji proti Islámskému státu (IS), nadále získává finanční podporu od Spojených států, píše BBC.

Turecko už pohrozilo, že nevylučuje střet se syrskou armádou. "Pokud syrský režim chce očistit severní Sýrii od PKK a PYD, nemáme s tím problém... Pokud tam však hodlá bránit YPG, tak nikdo a nic nás ani turecké vojáky nezastaví," uvedl dnes turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu.