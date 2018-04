Rusko a Čína se hlásí o slovo, moc USA upadá? Analytik varuje před sílícím chaosem

— Autor: EuroZprávy.cz

NÁZOR - Spojenými státy vedený úder na Sýrii je možná za námi, alespoň pro zatím, ale válka, která jej vyvolala - stejně jako širší mezinárodní konfrontace, která ji živí -, se jen více zamotala. S tímto tvrzením vystoupil v komentáři pro server Reuters ředitel think tanku Project for the Study of the 21st century, bezpečnostní a mezinárodněpolitický analytik Peter Apps.