Islámský stát neřekl poslední slovo? Džihádisté se přesunuli a vyhání z domovu křesťany

Nedávné útoky v městě ležícím na jihozápadě Pákistánu vyvolaly obavy týkající se pronásledování náboženských menšin v Pákistánu - křesťané i další příslušníci náboženských menšin opakovaně čelí útokům rozzuřeného davu a obvinění z rouhačství. Křesťané pro The Telegraph přiznávají, že část křesťanské komunity už z Quetty raději utekla, protože měla strach o svůj život. Někteří byli doslova vyhnáni z domů, kde žili po celé generace.

Islámský stát zaměřil své akce na křesťany poté, co ovládl velkou část území na Středním východě. O oblasti v Iráku a Sýrii mezi tím sice IS přišel, zároveň ale založil buňku v Pákistánu, kde do svých řad naverboval převážně sunnitské islamistické radikály. Terčem útoků jsou ale samozřejmě i další náboženské menšiny žijící v převážně muslimské zemi.

IS se přihlásil hned k několika útokům na křesťany - džihádisté v Pákistánu minulý týden při střelbě z jedoucí motorky zabili dva křesťany, kteří právě odcházeli z kostela, den po Velikonocích také zastřelili čtyři členy jedné rodiny. Dva sebevražední atentátníci zabili 10 křesťanů a další zranili.

Nedávné útoky spolu s kampaní spočívající v rozesílání výhružných dopisů vedly k tomu, že část z 50 tisíc křesťanských obyvatel Quettu raději opouští. Většina mluví o útěku do přístavního města Karáčí. Jeden křesťan, který odmítl prozradil své jméno, pro The Telegraph řekl: „Žijeme v Quettě po staletí, ale kvůli cílenému zabíjení křesťanské komunity jsem ztratil devět členů své rodiny a přátel.“

„Mnozí naši příbuzní se přesunuli do Karáčí. I my kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci Quettu opustíme. Znovu si vybudujeme svůj život a budeme podnikat v jiném klidném městě - je to ale opravdu obtížný úkol. Odchod z domovského města je docela těžký, ale nemáme jinou možnost,“ přiznává muž. Pastor Simon Bašir, který vedl bohoslužbu ve chvíli, kdy v prosinci džihádisté na kostel zaútočili, řekl, že incidenty vyvolaly v místní křesťanské komunitě „strach a obavy o bezpečnost".

Křesťané tvoří méně než dvě procenta obyvatelstva Pákistánu, řada z nich pracuje jen jako špatně placená manuální síla. Komunita se stává nejen terčem útoků ze strany IS, zároveň totiž čelí obviněním z rouhání.

Komisařka pro lidská práva v Pákistánu minulý týden kritizovala vládu, že klade příliš malý důraz na ochranu menšin, a varovala před návratem země k náboženskému fanatizmu. Saroop Ijaz, pákistánský výzkumník společnosti Human Rights Watch, uvedl: „Nedávné útoky na posvátná místa menšin a cílené zabíjení v Quetě způsobuje rostoucí nejistotu, které čelí náboženské menšiny v zemi.“

„Právní a institucionální diskriminace nemuslimů poskytuje příznivé prostředí pro to, aby proti nim byly takové činy spáchány. Beztrestnost je ještě více posílena úplným selháním pákistánské vlády, která nedokázala přivést k odpovědnosti pachatele nedávných útoků na církve,“ dodal zástupce HRW.