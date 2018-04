Při střelbě v Gaze zemřel už druhý palestinský novinář

Řecké ostrovy nebudou kvůli turistům již přijímat uprchlíky. Je to voda na mlýn pašerákům

Čtyřiadvacetiletý abú Husajn byl postřelen do podbřišku 13. dubna u Džabálije na severu Pásma Gazy. Převezen byl do nemocnice na Západním břehu Jordánu a následně do izraelské nemocnice, kde dnes zemřel.

Fotografie a amatérsky pořízené video z místa, kde se incident stal, dokládají, že abú Husajn byl postřelen, když stál daleko od hraničního plotu a měl na sobě modrou vestu s nápisem "press" a helmu s nápisem "TV". Společně se skupinou lidí pozorujících protest stál asi 50 metrů od zdi, kterou z hořících pneumatik postavili demonstranti.

Husajn pracoval pro rozhlasovou stanici Hlas lidu, která je spřízněná s Lidovou frontou pro osvobození Palestiny (LFOP), druhou největší skupinou po hnutí Fatah v Organizaci pro osvobození Palestiny (OOP). Izrael, USA a EU považují LFOP za teroristickou organizaci.

Další novinář Jásir Murtadža byl zabit na začátku dubna, když dělal reportáž o protestech v Gaze. Izraelské ministerstvo obrany tvrdí, že patřil k radikálnímu islamistickému hnutí Hamás, které v Gaze vládne. Ministerstvo ale obvinění nepodložilo důkazy. Murtadžova rodina uvedla, že příslušníkem Hamásu nebyl.

Třicetiletý novinář byl spoluzakladatelem palestinské společnosti Ajn Media, která v minulosti spolupracovala s televizemi Al-Džazíra a BBC. Americké ministerstvo zahraničí nedávno oznámilo, že americká vláda poskytla palestinské společnosti grant 11.700 dolarů (245.000 Kč). Peníze byly podle Washingtonu poskytnuty po důkladné prověrce. Murtadžu krátce před smrtí najala humanitární organizace Norská rady pro uprchlíky (NRC). Jeho smrt šéf organizace Jan Egeland označil za zdrcující a zdůraznil, že "zabití nevinného civilisty" se musí vyšetřit.

Od konce března na hranici mezi Gazou a Izraelem panuje zvýšené napětí kvůli protestům Palestinců, kteří žádají návrat do své domoviny a konec izraelské blokády. Izraelští vojáci během těchto protestů zabili přes 30 Palestinců a zranili dalších 1600, kteří se přiblížili k hraničnímu plotu. Minulý pátek byl mimo jiné zabit patnáctiletý chlapec.

Násilí si vyžádalo hlasitou mezinárodní kritiku, Izrael se ale hájí tím, že pouze chrání své hranice před Palestinci, kteří házejí kameny a zápalné láhve a zapalují pneumatiky. Izrael také tvrdí, že Hamás protesty využívá jako záminku k páchání útoků. Mnoho Izraelců má také strach, že Palestinci z Gazy prolomí zátarasy a budou v Izraeli páchat útoky, uvedla AP.