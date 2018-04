Další krveprolití? Analýza předvídá, kde vypukne nová válka

Kriminalita migrantů? Mladí Afričané nemají co ztratit a dělají problémy, varuje šéf policie

Izrael již dal několikrát najevo, varuje pro national interest Daniel Sobelman, profesor jeruzalémské univerzity, že Hizballáh tolerovat u svých hranic nebude. Naposledy se tak stalo 30. března, kdy náčelník generálního štábu izraelské armády Gadi Eizenkott varoval před nárůstem bojových sil Hizballáhu: „Je rozdíl, když na nás střílejí staré rakety nebo když dostanou pár střel dlouhého doletu. Teď dostali ale řízené střely, které nás mohou ohrozit. Je třeba zasáhnout. Raději riskovat deset let války, když to zajistí třicet let míru.“



Posledních 12 let, od posledního většího konfliktu, bylo v Libanonu poměrně klidných. Obě strany konfliktu, tedy Hizballáh a Izrael, jej využily k posilování svých pozic, zatímco vláda v Bejrutu byla fakticky pod vlivem Asadovské Sýrie a do věcí moc nezasahovala. Vše se změnilo se začátkem občanské války v Sýrii.

Hizballáh, který původně také byl závislí na podpoře Damašku se s podporou Teheránu osamostatnil a dnes se jak v Sýrii, kde podporuje Bašára Asada, tak i v Libanonu stal nezávislou politickou a vojenskou silou. Ta je z větší míry podporovaná z Íránu a íránští poradci v něm hrají velikou roli. Tím zároveň Írán posiluje svoji moc v regionu a jeho vliv se dostává až na hranice Izraele. Ten tomu chce samozřejmě zabránit.

Z celé situace je zděšena především bejrutská vláda. Ta má po léta s Izraelem ústní dohodu o příměří, kterou se úzkostlivě snaží dodržovat. V poslední době je to však stále těžší a těžší. Libanonský vzdušný prostor ovládají Izraelci, a ti z něj provádějí údery proti Sýrii. Naposledy 8. dubna, proti základnám Hizballáhu a Íránců ve střední Sýrii.

Vzhledem k tomu, že se z Hizballáhu stala skutečná bojová síla, která má mít k úderu na Izrael připraven 150 000 raket a jeho bojovníci získali v Sýrii bojové zkušenosti, je odplata z jeho strany na spadnutí. To, že situace může přerůst v další konflikt na Blízkém východě tentokrát mezi Izraelem a Hizballáh na libanonské půdě. Svět by, podle profesora Sobelmana, měl tomu zabránit dokud je čas.