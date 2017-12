Alarmující studie o islámských školkách: Muslimští otcové útočí na učitelky, hrozí jim smrtí. A to je jen začátek

Šokující předpovědi pro rok 2018. Co zahýbe finančním prostředím?

Jak podotýká deník Kronen Zeitung, některé pasáže ze studie o mateřských školách poskytují představu o tom, proč město Vídeň odložilo prezentaci této práce. Už v prosinci 2015 totiž byla zveřejněna velmi diskutovaná předběžná studie profesora Ednana Aslana, která odhalila řadu nedostatků v islámských mateřských školách ve Vídni.

I proto ale podle deníku došlo k tomu, že tamní úřady zcela ztratily kontrolu nad výukou islámu v islámských školkách. A pokud jsou nějaké kontroly přece jen prováděny, nemají předem jasně stanovená kritéria ve vztahu k náboženské výchově.

Autor studie uvádí, že jazyková podpora neněmecky mluvících dětí často selhává. „Vzhledem k tomu, že tyto školky navštěvují z 80 procent děti s tureckými kořeny, které mluví jen turecky, tak i například čečenské děti se zde učí turečtinu místo němčiny,“ cituje ze studie Kronen Zeitung.

Podle analýzy profesora Aslana za založením většiny islámských mateřských škol stojí skupiny a organizace, které by mohly být považovány za „pilíře politického islámu v Rakousku". Celkem 110 dětských skupin a 17 mateřských škol podle něj lze vystopovat k pěti konkrétním jménům.

Vědec ve studii poukazuje také na to, že rodiče muslimských žáků musejí čelit výhrůžkám. „Paní A. (učitelka) hlásí, že byla pronásledována a že jí po cestě do metra otec dítěte hrozil, že ji zabije,“ píše Aslan. V jiném případě zase otec vyhrožoval obviněním ze sexuálního zneužívání, pokud nebude vyhověno jeho požadavkům. V další školce se zase musela učitelka schovat před naštvaným muslimským otcem do skladiště a její kolegové museli proti násilníkovi použít pepřový sprej.

„Bojíme se agresivních otců, domníváme se, že jsou to salafisté. Denně nás osobně uráží, slyšíme každý den, jak jsme xenofobní. A to jen proto, že děláme svou práci správně...“ stěžují si některé učitelky.

Problémů jsou si vědomy i vídeňské úřady, které tvrdí, že je třeba „akutně podniknout nějaký zásah". Náměstek primátora Dominik Nepp listu řekl: „Většina islámských mateřských škol je vedena radikálními muslimy a taková hnízdiště náboženského fanatizace musí být okamžitě uzavřena.“ Město chce také přijmout další opatření, zahájí například školení pedagogů a školních inspektorů. Navíc chce také zpracovat „náboženské pedagogické plány pro všechna náboženství“.