Afrického uprchlíka rozzlobil kříž na vánočním stromku, zasahovat musela policie

Aktualizováno 15:04 — Autor: -mho / EuroZprávy.cz

Milán - Vánoční stromky zdobí náměstí velkých i menších měst po celém světě. Nikde však nejspíš nepočítají s tím, co se stalo včera v Miláně. Ve městě vyhlášeném především módou vylezl běženec z Afriky na vánoční strom. O co mu šlo? To vysvětlil italský server Il Giornale.