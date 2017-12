Uprchlíci vyplouvají na moře i v zimě, italská stráž jich zachránila 250

Šokující předpovědi pro rok 2018. Co zahýbe finančním prostředím?

Nejdůležitější daňové změny v roce 2018. Na co se musíme připravit?

Kdo může odejít do důchodu v roce 2018?

Úřady by měly přezkoumat Navalného výzvy k bojkotu voleb, žádá Kreml

Chudák Babiš? Však se mu na to složíme. Známí novináři ostře komentují kauzu Čapí hnízdo

Na záchranné operaci se podle ní podílely dvě lodi, z nichž jedna patří nevládní organizaci.

Počet uprchlíků, kteří dorazili z Libye do Itálie, klesl v období od letošního července do listopadu meziročně o 67 procent, když libyjská pobřežní stráž za podpory Evropské unie zintenzivnila dohled nad svými vodami. Stále více migrantů vrací zpět do Libye.

zdroj: YouTube

Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International uvedla, že libyjská pobřežní stráž a tamní úřad pro boj s nelegální migrací porušují lidská práva a jsou zapleteny do obchodu s lidmi. OSN minulý týden začala migranty letecky transportovat do Itálie z libyjských zadržovacích táborů, v nichž panují podle humanitárních organizací kruté podmínky.