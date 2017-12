Mohutný sesuv kamenů uvěznil v Rakousku na svátky 50 lidí +VIDEO

Aktualizováno 26.12.2017, 21:40 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vídeň - Skalní sesuv zahradil na Štědrý den přístupovou cestu do rakouské horské vesnice Vals zhruba 40 kilometrů od Innsbrucku. Na svátky tak bylo odříznuto od světa 150 lidí. Do úklidových prací byly nasazeny buldozery, přístupová cesta by měla mít zprůchodněna ve středu.