Deportace uprchlíků? Německo obrátilo, má úplně nový plán

Nový projekt zatím buduje na severu Maroka dvě velké ubytovny pro "děti z ulice", je to způsob, jak může Berlín legálně poslat nezletilé uprchlíky zpět, aniž by musel nejdříve lokalizovat jejich rodiče. Podle úřady by ubytovny měly pojmout až 100 mladistvých, zároveň by jim měly zajistit přístup k sociálním službám, psychologické výpomoci a hlavně vzdělání.

Podle německého ministerstva vnitra mají být ubytovny pro uprchlíky, kteří půjdou dobrovolně, ale i pro ty, kteří k tomu budou donuceni. Deportace čeká hlavně ty, kteří se dopustili v Německu nějakého zločinu. Podle křesťanského demokrata Ansgara Hevelinga však úřady musí i nadále usilovat o to, aby se děti potkaly se svými rodinami.

"V minulých letech jsme nedokázali poslat zpět ani jednoho nezletilého migranta, protože úřady nechtěly nebo nedokázaly lokalizovat jejich rodiny, přesto je známo, že spousta dětí je v kontaktu s matkami a pravidelně si volají," řekl poslanec Heveling.

V Německu mají ohledně deportace nezletilých velmi přísná pravidla, přitom v zemi se jich pohybují nelegální stovky. Legislativa trvá na tom, že pro deportaci je nezbytné kontaktovat rodiče nebo jiného zástupce a poskytnout dětem dostačující ubytování. V letech od 2010 do 2014 byli z Německa deportováni čtyři nezletilí uprchlíci do jiných evropských zemí, od roku 2015 nebyl zatím deportován ani jeden.