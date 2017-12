Pravda o muslimské komunitě? Odmítají se integrovat s místními, tvrdí politik

Muslimové nyní tvoří zhruba 5 procent populace Evropské unie, je jich skoro 26 milionů ve 30 různých zemích na starm kontinentě. O to víc zarážející je, když Pew research center tvrdí, že jen malé procento migrantů utíká před násilím a válkou, zbytek do Evropy přišlo ze zcela jiných, většinou ekonomických důvodů.

"Do Evropy bude přicházet stále velké procento lidí. Už nebudou utíkat kvůli obavám o svou bezpečnost, budou přicházet, protože se doma mají špatně, protože v Evropě se žije dobře a protože si myslí, že je v Evropě vítáme. Lidé utíkající před chudobou se budou i nadále snažit o nelegální překročení hranic," domnívá se Picchi.

I bez jejich migrace však bude muslimská komunita v Evropě narůstat. Muslimská rodina má totiž v průměru mnohem více dětí než rodiny v jiných náboženstvích nebo mezi ateisty. "Lidé přicházející z rozvojových oblastí se stále spoléhají na vysoký počet potomstva. Jednak je to dáno tím, že v chudých oblastech je pravděpodobnost přežití do dospělého věku mnohem nižší, ale je v tom i kulturní aspekt. Mají za to, že čím větší rodina, tím lepší," myslí si Picchi.

Jenže to s sebou přináší i potíže, vysoký počet dětí je zátěží pro evropský sociální systém a zdravotní péči. Vzhledem k narůstajícím xenofobním náladám by podle expertů bylo nejlepší, kdyby se muslimové co nejrychleji začlenili. To se však na politické úrovni i mezi lidmi děje velmi pomalu a sám Picchi je vůči tomu skeptický.

"Musíme uchránit evropské hodnoty bezpečnost našich lidí, dětí. A k tomu vede nejrychlejší cesta bez integraci. Takže by to mělo být - buď přijmete naše pravidla, naši kulturu, nebo se vraťte domů. Ve skutečnosti to však není tak jednoduché," myslí si politik. Muslimové totiž sami o integraci nestojí, navíc je deportace příchozích velmi pomalá a obtížná.

Picchi taky dodává, že v ohrožení je zejména západní evropská kultura, protože uprchlíci o východní země nemají zájem a vůbec tam dobrovolně necestují. "Nemůže ovšem dopustit, abychom cokoliv ze své kultury ztratili. Nebudeme přeci měnit vlastní identitu jen kvůli tomu, aby to vyhovovalo nově příchozím," dodává Picchi.