Z liberála Macrona je "kat" uprchlíků. Vydává nejtvrdší rozkazy od dob války

Aktualizováno 15:01 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Paříž - V létě prohlásil francouzský prezident Emmanuel Macron, že chce do konce roku dostat migranty "pryč z ulic a lesů" a do speciálních ubytoven. To se už jeho vládě nepodaří. Macronova slova zněla původně velmi vstřícně, ve skutečnosti je vůči uprchlíkům neobyčejně tvrdý.