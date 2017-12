Trest za odmítání migrantů? Z USA zní tvrdá slova na adresu nacionalistů

NÁZOR - Poté, co Evropská unie minulý měsíc učinila bezprecedentní krok směrem k možnému zbavení Polska jeho hlasovacích práv v rámci bloku, evropská krajní pravice předvídatelně vybuchla a pobouřeně obviňuje "anonymní byrokracii" z vměšování se do záležitostí suverénního státu, uvádí editorial serveru New York Times. Vlivný americký deník v něm nicméně konstatuje, že Evropská unie svými akcemi spíše Polsku připomíná, jak funguje demokracie.