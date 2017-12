Zemřela dcera španělského diktátora Franka

V souvislosti s úmrtím Frankovy dcery, která podlehla rakovině, některé španělské deníky zveřejnily její fotografii z roku 2004, jak se se svým vnukem Ludvíkem účastní svatby nynějšího krále Felipeho VI. Jinak se v posledních letech příliš na veřejnosti neobjevovala.

Frankova dcera Carmen byla matkou sedmi dětí a od roku 1975 měla španělský šlechtický titul vévodkyně, který jí udělil pár dní po smrti jejího otce tehdejší král Juan Carlos I.

Ke svému otci se po jeho smrti Carmen odmítala vyjadřovat. "Myslím, že mrtví by se měli nechat odpočívat v pokoji, tam kde jsou," uvedla v listopadu 2015 u příležitosti 40. výročí úmrtí svého otce. Reagovala tak na polemiky ohledně přestěhování Frankových ostatků z mauzolea v Údolí padlých. Letos v květnu parlament vyzval vládu, aby ostatky s ohledem na úctu k obětem jeho diktatury odstranila. Výzva není pro vládu závazná.

Letos v listopadu představila Frankova dcera svou biografii Carmen, žena svědkem historie. Svého otce opět odmítla soudit, to mají podle ní udělat samy dějiny. "Když mi říkají, že byl diktátor, nepopírám to, ale také se mi to nelíbí, protože mi to říkají jako urážku," uvedla žena, kterou loni při odchodu ze mše za jejího otce zdravili příznivci v centru Madridu fašistickým pozdravem.

Obdivovatelé Franka si pochvalují například to, že ušetřil Španělsko bojů ve druhé světové válce. Jenže pučem v létě 1936 rozpoutal válku občanskou, která do roku 1939 stála životy více než půl milionu lidí. A po vítězství v této válce zahájil Franco jako caudillo (vůdce) teror, jehož obětí se jen do roku 1945 stalo asi 30.000 jeho odpůrců.

Posledních pět poprav pro levicové aktivisty podepsal Franco ještě dva měsíce před svou smrtí. Když 20. listopadu 1975 oznámil španělský premiér v televizi, že Franco zemřel, část národa se radovala, část truchlila. Po jeho smrti podle historiků postihla Španělsko "amnesia total" - všichni věděli o jeho zločinech, ale dlouho se o nich nemluvilo, aby se neotevíraly staré rány.