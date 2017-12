Rakousko je z Česka na prášky. Chystá velký protest

Kdo může odejít do důchodu v roce 2018?

S odvoláním na zástupce tří spolkových zemí to dnes uvedla agentura APA. Stanovisko by mělo být připraveno do 15. ledna a předáno českému ministerstvu životního prostředí.

"Jaderná elektrárna Dukovany leží jen 32 kilometrů od rakouských hranic a ohrožuje Rakousko havárií. Prodloužení (licence) striktně odmítáme," uvedl dnes ministr životní prostředí spolkové země Dolní Rakousy Stephan Pernkopf. Ten proti jaderné energetice v ČR vystupuje dlouhodobě.

V chystaném stanovisku chtějí zástupci rakouských spolkových zemí kritizovat nedávné povolení k provozu bloků tři a čtyři v Dukovanech, jejichž nynější licence končí s letoškem. Ve stanovisku připomenou listopadovou neplánovou odstávku bloku čtyři, který byl 15 dní odstaven kvůli netěsnosti v nejaderné části zařízení.

Právě v noci na dnešek přitom začala v jaderné elektrárně Dukovany neplánovaná odstávka na druhém bloku. Potrvá asi týden a technici během ní budou opravovat motor jednoho z 18 záložních dieselových generátorů elektrárny. Pro druhý blok Dukovan má ČEZ nové povolení od letošního června, pro první od loňského března.