Maďarské gripeny musely do vzduchu kvůli boeingu ze Slovenska

S odvoláním na ministerstvo obrany o tom dnes informovala agentura MTI. Nakonec se ale ukázalo, že šlo o planý poplach.

Letadlo Boeing 748 s neupřesněným počtem cestujících na palubě vlétlo do maďarského vzdušného prostoru v 10:29 SEČ, nenavázalo ale spojení s řízením letového provozu. Do Maďarska přiletělo ze Slovenska, na svou cestu ale vyrazilo ze Spojených států a namířeno mělo do Bahrajnu.

Nakonec se dispečerům podařilo s letadlem navázat spojení, a piloti původem švédských stíhaček, které používá i české letectvo, se mohli vrátit na leteckou základnu v Kecskemétu ve středním Maďarsku. Boeing pokračoval na své cestě na Blízký východ.