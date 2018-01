Chorvatsko a Slovinsko na pokraji války? Spor o záliv se vyhrocuje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Záhřeb - Do územního sporu mezi Chorvatskem a Slovinskem se vložili chorvatští váleční veteráni. Vyhrožují, že kauzu vezmou do vlastních rukou, pokud problém do tří dnů nevyřeší premiér Andrej Plenković.