Mor prasat? Situace je vážná, Německo se obává zavlečení nákazy z Česka

Africký mor prasat není pro člověka nebezpečný, ale divočáky a domácí prasata zabíjí. Vakcína proti viru není dostupná, jedinou ochranou je tak prevence. "Každý od chovatelů prasat přes obchodníky až po cestující musí být nápomocen zabránit zavlečení nemoci," prohlásil Schmidt v rozhovoru pro deník Passauer Neue Presse.

Každý, kdo podle ministra do Německa přijíždí z východní Evropy, nesmí jen tak u krajnic vyhazovat dovezené salámy, neboť v nich mohou být původci nemoci. A protože divočáci takovéto odpadky s oblibou vyhledávají, mohou se snadno infikovat.

V srpnu 2017 byla spuštěna preventivní kampaň, která má řidiče a cestující na odpočívadlech, parkovištích či vlacích informovat o nebezpečí prasečího moru.

"Pro chovatele je klíčové izolovat chovy od divokých prasat. Důležité je rovněž důsledně čistit a dezinfikovat transportní vozidla," zdůraznil Schmidt. Rovněž vyzval k úzkostlivému dodržování hygienických a preventivních postupů v chovných zařízeních a také při převozu prasat, aby se předešlo přímé nákaze z prasete na prase.

Veterinární ústav Friedricha Löfflera (FLI) dnes varoval, že hrozba zavlečení moru do Německa je velmi vysoká. Nemoc se do země podle FLI může dostat i v rámci nelegálního obchodování. Nebezpečím jsou také lovecké výpravy do Česka, Polska, pobaltských států, Běloruska, Ukrajiny a Ruska, kde se virus vyskytuje. Účastníci takových cest by proto měli věnovat mimořádnou péči dezinfekci svého loveckého oblečení a vybavení.